米国・イスラエルと戦争中のイランが人工知能（AI）技術を利用し、米国の象徴ともいえる「自由の女神像」をミサイルで攻撃する動画をオンライン上で配布した。

26日（現地時間）、インディア・タイムズなどによると、最近「皆のためのひとつの復讐（ふくしゅう）」というタイトルの約54秒のAI生成動画がSNSを中心に拡散している。

公開された動画は、米国が介入した過去の戦争や葛藤の事例を羅列する形式で構成されている。

米国先住民の追放、広島への原子爆弾投下、ベトナム戦争に続き、イエメン、アフガニスタン、イラク、ガザ地区など、最近の紛争地域の場面が次々と登場する。性的搾取の疑惑が提起された「エプスタイン島」も含まれた。

特に動画の後半には、2020年に米軍の空爆で死亡したイラン革命防衛隊のガセム・ソレイマニ司令官と、先月28日に米国とイスラエルの攻撃で命を落とした最高指導者のアヤトラ・アリ・ハメネイ師が見守る中、ミサイルが発射される。

このミサイルは、頭が牛の形をした角のある「バール」に置き換えられた自由の女神像を直撃する。イランメディアは、該当動画が「全世界のすべての抑圧された人々の代わりに遂行されるイランの報復」を意味すると説明した。