フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が27日までに自身のインスタグラムを更新。淡いブルーのフリルドレス姿を披露した。

「FIT PLACE FESTIVAL2026の司会を務めさせていただきました 沢山のマッチョさんに囲まれて筋トレ力が高まりました！笑」と報告。

ドレス姿の写真をアップし「hair…@lewin_haru にいつもお任せしています 天才すぎて、こんなに可愛いヘアセットを20分でしてくれたの！すごいよおっ dress… @rentablerunway 華やかに仕上げていただきました 淡いブルーでフリルがとても可愛いのっ」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「まさにプリンセスだね」「お洒落なワンピース姿、とっても綺麗です」「すごく似合ってる」「美しい」「可愛すぎます」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。