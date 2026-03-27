「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）

花咲徳栄が二回までに大量８点リードを奪うも２桁失点で逆転負け。センバツ史上最大の逆転負けに岩井監督は「甲子園は甘くないと勉強させていただきました」と語った。

初回、１死から連続四球と安打で１死満塁の好機を作ると、奥野が先制適時打を放った。さらに押し出し四球を選んで田川を降板に追い込むと、遊撃への２点内野安打などで一気に６点を奪った。

さらに二回にも２点を追加し、最大８点までリードを広げた花咲徳栄。だがここから投手陣が踏ん張れず、二回から六回まで毎回の１２失点。五回には８点差をひっくり返されての逆転を許し、センバツ史上最大の逆転劇を引き起こしてしまった。

指揮官は「これが甲子園かなと。我慢、我慢と言ってはいても、甘い球を放ってしまったら打たれてしまいますよね」と語り、「甲子園というのは流れがきたら止められないところ。選手はよく声を出してやってくれたが、なかなかそれだけでは止められなかった」と振り返った。まさかの展開となり、準々決勝で姿を消した。