Marlinが、2nd EP『Side Effects』を本日3月27日にリリースした。

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本作は、アーティストとして、そして個人としての大きな前進を示す作品に。デビューEP『New Her』が毒のある関係の余波と自分を取り戻す過程を描いていたのに対し、本作では心の準備、健全な愛、再び心を開く勇気に焦点を移した。癒しが成長に変わり、その成長によって本当の愛を迎える準備が整う瞬間を切り取っている。

全4曲を通して、Marlinは落ち着いた視点から恋に落ちる喜びと脆さを描く。楽曲は明るく軽やかなムードと、迷いや不安の入り混じった感情を行き来し、心が準備できていても身体は過去の傷を覚えていることを認める。EP全体を通して、内面の成長を重ねた人ほど安定した満たされた関係を築けるというメッセージを伝えている。

サウンド面では、現代的なR&Bとポップを基盤に、温かみのあるグルーブ、クリーンなメロディ、さりげないファンクの要素が融合し、キャッチーさと感情の深みが混ざり合うプロダクションに仕上がっている。曲調や感情の表情を描き分けながら、「Hard To Get」は自信に満ちた遊び心、「Type of Way」は落ち着いた安心感のある愛、「Don’ t Let Him Go」は自分を傷つけてしまいそうな感情と向き合う緊張感、タイトル曲「Side Effects」では信頼を取り戻す過程での静かな不安を映し出している。

（文＝リアルサウンド編集部）