サイコムは、ゲーミングPC『G-Master Velox III Intel Edition』を3月27日より販売開始した。Windows 11搭載の標準構成価格は212,700円（税込）。

【画像あり】内部構成も確認できる筐体

本製品は、コストパフォーマンスに優れた同社のゲーミングモデル「G-Master Velox」シリーズの新製品となるATXミドルタワーモデルだ。

CPUに最新のIntel Core Ultraプロセッサー、グラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 5060搭載ビデオカードを標準装備している。標準構成のままで十分なパフォーマンスを発揮するよう設計されており、複雑なカスタマイズをせずにゲームプレイが可能だ。

マザーボードにはインテルB860チップセット搭載のASRock製「B860 Rock WiFi 7」を採用した。

前モデル『G-Master Velox II Intel Edition』ではオプション対応だった無線LANが、本製品では標準対応となった。CPUクーラーにはNoctua製「NH-U12S redux」、ビデオカードにはManli製「Nebula GeForce RTX 5060 8GB GDDR7」を標準装備する。

カスタマイズオプションとして、空冷/水冷CPUクーラー各種、B860/Z890マザーボード各種、64GBまでのDDR5メモリ、PCI-E5.0対応のM.2 NVMe SSDストレージの搭載が可能。CPUにはインテル Core Ultraプロセッサー 200S Plusシリーズも選択できる。

なお、標準構成価格の212,700円（税込）は、4月13日まで開催中の「春の新生活応援キャンペーン 2026」等の各種キャンペーン適用価格となっており、送料無料やゲーミングPC一律20,000円引きなどの特典が含まれている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）