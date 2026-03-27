全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・目黒の中華料理店『味一Factory極』です。

スープのコクとシャキシャキ野菜の無限ループで完食！

店主・今野さんが子どもの頃に通ったという三田の中華料理店『味一番』。お店がなくなってしまったあと、大好きなタンメンをどうしても食べたくて独学で思い出の味を追求したのが始まりだ。

さらにオリジナリティを加えるべくスープの材料を吟味し、現在は大山鶏のガラと信玄鶏の脚を使用。ひと口飲むとパンチの効いたコクがあるが、濃厚過ぎないバランスが秀逸！

タンメン990円

『味一Factory極』タンメン 990円 ※写真は野菜増し（無料） ふわりと漂うゴマ油の香りが食欲をそそる

骨の量を増やすと白湯になってしまうため、骨を砕くことを思いついたという。ややちぢれの中太麺も突出し過ぎずスープや野菜と一体化。量が多く見えても、野菜のシャキシャキ食感がアクセントになり、無我夢中で食べてしまうからご心配なく。

『味一Factory極』店主 今野博史さん

店主：今野博史さん「中華の鉄鍋だから作れるタンメンです！」

『味一Factory極』

目黒『味一Factory極』

［店名］『味一Factory極』

［住所］東京都目黒区目黒2-8-7

［電話］03-6910-4825

［営業時間］11時半〜14時半LO、17時半〜21時LO

［休日］無休

［交通］JR山手線ほか目黒駅西口から徒歩7分

撮影／小島昇、取材／井島加恵

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ふわふわ背脂がトッピングされた炒飯の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年2月号発売時点の情報です。

【画像】シャキシャキ野菜の秘密はラードでコーティング！ 夢中で食べてしまう（6枚）