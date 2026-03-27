山田涼介のアンニュイな表情にときめく 『CLASSY.』増刊Special Edition＆人気連載に登場
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、27日発売のファッション雑誌『CLASSY.』5月号の増刊Special Editionの表紙（光文社）に登場する。人気連載「＃TOKYO恋する1軒目」にも登場する。
【写真】目を奪われる…モスグリーンのさわやかな装いで登場した山田涼介
いつも完璧な山田ながら、ふと気持ちがほどけた瞬間にだけのぞく素顔…をイメージしたカットも。増刊表紙ではアンニュイな表情も魅せている。
このほか通勤のシンプルな日も、アレンジしたい休日もオシャレでいられるパンツを提案する大特集「結局、きれいに見えるパンツを、いつも探してる！」、通常版表紙＆ファッションページに堀田真由が初登場する。
【写真】目を奪われる…モスグリーンのさわやかな装いで登場した山田涼介
いつも完璧な山田ながら、ふと気持ちがほどけた瞬間にだけのぞく素顔…をイメージしたカットも。増刊表紙ではアンニュイな表情も魅せている。
このほか通勤のシンプルな日も、アレンジしたい休日もオシャレでいられるパンツを提案する大特集「結局、きれいに見えるパンツを、いつも探してる！」、通常版表紙＆ファッションページに堀田真由が初登場する。