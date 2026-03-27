綾瀬はるか、シースルー衣装で素肌透ける「美しさに引き込まれる」「見たことない姿」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】女優の綾瀬はるかのスタッフ公式Instagramが3月25日、更新された。ノースリーブやシースルーの衣装姿を披露し、反響が集まっている。
【写真】40歳大河女優「見たことない姿」素肌透けるショット
投稿では「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます」と綾瀬からのメッセージをつづり、「今年は多くの作品が控えていますので みなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と続けた。
映画「人はなぜラブレターを書くのか」（4月17日公開）のポスター写真で作られたケーキを前に微笑む綾瀬は、黒のノースリーブ衣装で、スラリと伸びる腕が際立つ姿となっている。また、カメラマンの松岡一哲氏が撮影した、水色のシースルー衣装を身にまとった綾瀬の姿も披露されている。
この投稿は「お誕生日おめでとうございます」「笑顔に癒やされる」「見たことない姿」「メッセージが嬉しい」「スタイル良すぎ」「最上級に可愛い」「美しさに引き込まれる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳大河女優「見たことない姿」素肌透けるショット
◆綾瀬はるか、ノースリーブ＆シースルー衣装姿公開
投稿では「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます」と綾瀬からのメッセージをつづり、「今年は多くの作品が控えていますので みなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と続けた。
◆綾瀬はるかの投稿に反響
この投稿は「お誕生日おめでとうございます」「笑顔に癒やされる」「見たことない姿」「メッセージが嬉しい」「スタイル良すぎ」「最上級に可愛い」「美しさに引き込まれる」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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