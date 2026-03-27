「BTSの未来が心配…」RM＆SUGA、グループの将来を不安視？率直な悩みを吐露

BTSのRMとSUGAが率直な悩みを打ち明けた。

3月26日、HIPHOPグループEPIK HIGHのYouTubeチャンネルに「ご飯はちゃんと食べてる？ ft. BTS RM、SUGA」というタイトルの映像が公開された。

【写真】解散まで…RMの苦悩

この日、BTSのRMとSUGAがゲスト出演。RMは「BTSはEPIK HIGHがいなければ存在しなかったと思う。本当にすごいミュージシャンだ」と語った。これに対しEPIK HIGHは「ありがとう。でも今はユーチューバーだよ」と返し、笑いを誘った。

TABLO（タブロ）は「2020年にRMとSUGAが同時に自分を訪ねてきて、グループについて多くの悩みを抱えていた」と明かし、「RMも同じようにグループのことで悩んでいた。うまくいけばいくほど、悩みは大きくなるものだ」と語った。

（画像＝「EPIK HIGH」キャプチャ）

これに対しRMは「こんなに長くチームを維持しているグループはあまりないのでは」と話し、EPIK HIGHへの尊敬を示した。TABLOは「同じ時期に同じ悩みをしているということは、結果的に問題はないということ。みんな同じようにグループのことを考えているからだ」と助言した。

2人が「将来が心配だ」と話すと、TABLOは「何が心配なの？」と質問。SUGAは「AIや、これからのグループの未来について不安がある」と答えた。

これに対しTABLOは「AIがBTSの代わりになることはない。心配するな」とし、「君たちはキャラクターも面白いし、時にはライブで感情を爆発させたりもするだろう。とにかくBTSは絶対にコピーできない」と語った。するとRMとSUGAは「AIは怒れないし、問題も起こせないよね」と笑い合った。

（画像＝「EPIK HIGH」キャプチャ）RM（左）とSUGA

これを聞いたMITHRA（ミスラ）は「AIだって問題を起こすよ、ターミネーターみたいに」と冗談を飛ばし、さらにTABLOが会社への不満に触れると、「RMの会社への不満はもう解消されたの？」とからかい、スタジオは笑いに包まれた。

（記事提供＝OSEN）

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派。BTSメンバーで最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクは「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。JUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。2023年12月に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

◇SUGA プロフィール

1993年3月9日生まれ。本名ミン・ユンギ。2010年に所属事務所Big Hitエンターテインメント（現HYBE）が開催した「HIT IT AUDITION」で2位合格し、練習生に。2013年6月にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではリードラッパーを担当しており、BTSの一員として活躍する傍らで、高い作詞・作曲・編曲の実力を持つ音楽プロデューサーとしても人気を集めている。2023年9月に社会服務要員として兵役につき、2025年6月21日に召集解除された。