◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＡ・パヘス外野手が「８番・中堅」で先発出場し、２点を追う５回に逆転３ランを放つなど、チームを開幕戦勝利に導いた。

５回先頭マンシー、Ｔ・ヘルナンデスが連打で無死一、二塁の好機を演出。パヘスが内角低めのナックルカーブを完璧に捉え、左中間スタンドに放り込んだ。起死回生の逆転弾に本拠地ファンは総立ちとなった。

球団は衣料品ブランドの最大手「ユニクロ」とこの日までにパートナーシップ契約を締結。今季からは「ユニクロ・フィールド アット ドジャースタジアム」にグラウンド名が変わり、パヘスが第１号となった。試合後、取材に応じたパヘスは「その名前を言えるようになるまでには、まだ少し時間がかかるかもしれないけれど、最初のホームランを打ててとても嬉しい。その名前と同じように長く残るといいと思う」と喜んだ。

ドジャースタジアムにスポンサーが付くのは開場から６４年の歴史で初めて。ドジャースタジアムの中堅上部には「ユニクロ」の巨大看板が設置されている。ドジャースは２４年に大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）が加入したことをきっけかに多くの日系企業とスポンサー契約を結んできた。球場内には「ＡＮＡ」、「ダイソー」の広告なども掲載され、「銀だこ」も球場内に出店している。