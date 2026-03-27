【トランスフォーマー新商品】 4月3日 予約開始

　タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズの新商品情報を公開した。4月3日より予約受付を開始する。

　新商品ラインナップには、トランスフォーマー40年の歴史の中で登場した様々なキャラクターたちが現代の技術・解釈で蘇る「トランスフォーマーニューレジェンズ」でスタンティコンの「メナソー」がG2カラーで登場。

　トランスフォーマー次世代最高峰シリーズ「MPG」からはサイバトロン戦士アーシーが、当時未発売となった幻のプロトタイプ版のカラーリングが立体化。

　「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズでは「ネクサスプライム」をはじめ「パワーグライド」、「ラチェット（アニメイテッド）」、「スワーブ」、「スモークスクリーン（プライムユニバース）」、「クリフジャンパー（プライムユニバース）」、「リージマキシモ」が登場。

　そして、「スタジオシリーズ」からは「オプティマスプライム MTMTEコレクション」、「メガトロン MTMTEコレクション」、「スカージ MTMTEコレクション」がラインナップ。

(C)TOMY