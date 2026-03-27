「NL-02 メナソー G2カラーVer.」などトランスフォーマー新商品が4月3日より予約開始
タカラトミーは、アクションフィギュア「トランスフォーマー」シリーズの新商品情報を公開した。4月3日より予約受付を開始する。
新商品ラインナップには、トランスフォーマー40年の歴史の中で登場した様々なキャラクターたちが現代の技術・解釈で蘇る「トランスフォーマーニューレジェンズ」でスタンティコンの「メナソー」がG2カラーで登場。
トランスフォーマー次世代最高峰シリーズ「MPG」からはサイバトロン戦士アーシーが、当時未発売となった幻のプロトタイプ版のカラーリングが立体化。
「エイジ・オブ・ザ・プライム」シリーズでは「ネクサスプライム」をはじめ「パワーグライド」、「ラチェット（アニメイテッド）」、「スワーブ」、「スモークスクリーン（プライムユニバース）」、「クリフジャンパー（プライムユニバース）」、「リージマキシモ」が登場。
そして、「スタジオシリーズ」からは「オプティマスプライム MTMTEコレクション」、「メガトロン MTMTEコレクション」、「スカージ MTMTEコレクション」がラインナップ。
NEW LEGENDS- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) March 27, 2026
New product coming soon!
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◢◤予約開始間近！◢◤
トランスフォーマー40年の歴史の中で登場した様々なキャラクターたちが、現代の技術・解釈で蘇る「トランスフォーマーニューレジェンズ」に新商品が登場！… pic.twitter.com/83uWXkHu7s
MPG SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) March 27, 2026
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サイバトロン戦士アーシーが、当時未発売となった幻のプロトタイプ版のカラーリングとなって、トランスフォーマー次世代最高峰シリーズ「MPG」に登場！… pic.twitter.com/KXG9SVnMXP
AGE OF THE PRIMES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) March 27, 2026
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アニメやコミックなどから商品化を行う「ジェネレーションズ」シリーズで展開する「エイジ・オブ・ザ・プライム」に新商品が登場！
<2026年4月3日（金）より予約開始！>… pic.twitter.com/EaZN6YQfJN
STUDIO SERIES- 【公式】トランスフォーマー情報局 (@TF_pr) March 27, 2026
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◢◤予約開始間近！◢◤
歴代映画の人気キャラクターたちを最新デザインで再現した「スタジオシリーズ」に新商品が登場！
<2026年4月3日（金）より予約開始！>
■TS-27 オプティマスプライム… pic.twitter.com/4GzvsMphKW
(C)TOMY