『HIP POP Princess』発・H//PE Princess、初冠番組決定 日本の現役高校生ダンサーと卒業式で合同パフォーマンス
日韓合同制作のグローバルガールズグループオーディション番組『Unpretty Rapstar : HIP POP Princess』から誕生した7人組グループ・H//PE Princessの初冠番組『H//PE Princessのハイスクール！プリンセス』（4月1日スタート、毎週水曜 後9：00※全8話）が、ABEMAで配信される。
【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイ
H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した。26年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や、韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど、異例の活躍を見せている。今回が日本のバラエティ番組初挑戦となる。
同番組は、H//PE Princessが、日本のダンス専門高校の門を叩くところから始まる。メンバーに課せられたのは、わずか3日後の卒業イベントで、現役高校生ダンサー7人と共に14人での合同パフォーマンスを成功させるという極めて過酷なミッション。プロのバックダンサーとしても活躍する高校生たちのスキルに刺激を受けながら、H//PE Princessのメンバーが焦り、悪戦苦闘しながらも見事に自分たちのパフォーマンスを仕上げていく姿は、まさに青春そのもの。限られた2日間という練習期間の中で、チームごとに分かれての特訓が始まるが、言葉が通じないもどかしさを抱えながらも、日本語・韓国語が両方話せるメンバーを中心に、身振り手振りで心をひとつにしていく。
さらに、パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”もポイントとなる。練習後には、高校生が H//PE Princessのメンバーを自宅に招き入れたり、チームごとに分かれた交流会を実施する。将来の夢や不安を語り合うことで、単なる共演者を超えた固い絆が芽生えていく。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も描かれる。
本番当日、国境を越えた14人の少女たちは、3日間で奇跡のステージを作り上げることができるのか。一瞬たりとも目が離せない、感動の記録となる。
【写真】「やる気がなくなった」何があったのか…キム・ドイ
H//PE Princessは、2025年に日韓合同オーディション番組から誕生した。26年上半期のデビューを前に、岩田剛典（三代目 J SOUL BROTHERS）や、韓国の人気ヒップホップデュオ・Dynamic Duoの公演にゲスト出演するなど、異例の活躍を見せている。今回が日本のバラエティ番組初挑戦となる。
さらに、パフォーマンスの裏側で見せるメンバーたちの“等身大の素顔”もポイントとなる。練習後には、高校生が H//PE Princessのメンバーを自宅に招き入れたり、チームごとに分かれた交流会を実施する。将来の夢や不安を語り合うことで、単なる共演者を超えた固い絆が芽生えていく。頑張るメンバーのために高校生たちが日本グルメの差し入れを用意し、初めての味に目を輝かせて感動する初々しい一幕も描かれる。
本番当日、国境を越えた14人の少女たちは、3日間で奇跡のステージを作り上げることができるのか。一瞬たりとも目が離せない、感動の記録となる。