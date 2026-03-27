◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 花咲徳栄 8―12 智弁学園（2026年3月27日 甲子園）

花咲徳栄（埼玉）は8点のリードを守れず智弁学園（奈良）に8―12で逆転負けし、選抜初のベスト4入りを逃した。

初回に5安打で一挙6点のビッグイニング。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。2回にも2点を挙げて8―0としたが、投手陣が智弁学園の反撃を止められなかった。7―8の5回2死一、三塁で4番手として登板したエース右腕の黒川凌大（3年）が2点適時二塁打を浴びて逆転され、6回にも連続適時打などで3失点。打線も智弁学園のエース左腕・杉本真滉（3年）に抑え込まれた。

花咲徳栄は昨秋の関東大会1回戦で法政二（神奈川）に0―9から10―9と9点差をひっくり返す大逆転勝ち。甲子園では「大逆転される側」に回ってしまった。岩井隆監督は「黒川以外のピッチャーには苦い経験になったと思うし、やっぱり“甲子園は甘くないな”って、本当にまた勉強させていただきました」と振り返った。

初回に6点取ったあとも、ベンチでは選手に「もう1点もう1点」「このまま行くわけないよ」と声をかけていたという。黒川登板のタイミングは「6回からと決めていた」が、想定よりも早い投入を強いられた。「我慢、我慢っていうか。やっぱり甘いボール放ったら打たれるというところですよね。黒川以外のピッチャーをもう一回、つくり直さないかんですね」と話し、「スタンドからの圧もだいぶ感じて、“これが甲子園だな”っていう感じはありました。何とか2、3点差で5回まで行ってくれたらと、ずっと計算してたんですけど、僕の計算なんか全く。甲子園っていうものが包んでくれましたね」と場内のムードにものまれた試合を説明した。