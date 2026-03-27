きょう27日（金）午後は、関東でにわか雨がありそうです。関東は週末も午後を中心に変わりやすい天気となりますので、お花見の際は空模様の変化にお気をつけください。

【CGで見る】27日(金)午後2時〜午後11時までの降水と雲の予想シミュレーション

東京も夕方ごろから雨予報

きょう27日（金）はよく晴れる所がほとんどです。最高気温は、東海から西で20℃前後と暖かいでしょう。東京も昼間は日ざしが届いて18℃まで上がる予想ですが、夕方以降は関東のあちらこちらで雨が降りそうです。午後の外出は雨具を忘れない方がいいでしょう。

【きょう27日（金）の各地の予想最高気温】

札幌 ：9℃ 釧路：7℃

青森 ：12℃ 盛岡：13℃

仙台 ：12℃ 新潟：14℃

長野 ：17℃ 金沢：16℃

名古屋：20℃ 東京：18℃

大阪 ：19℃ 岡山：21℃

広島 ：20℃ 松江：20℃

高知 ：22℃ 福岡：21℃

鹿児島：23℃ 那覇：23℃

あす28日（土）は関東以外もにわか雨か

あす28日（土）も、関東はにわか雨の可能性があります。また、あす28日（土）は夕方ごろ、中国・四国から東北にかけても局地的に雨雲や雷雲が発生するおそれがあります。お出かけの際は関東以外でも、折りたたみ傘があるとよさそうです。

あさって29日（日）昼間は桜映えの青空

あさって29日（日）は朝から日中にかけて広い範囲で晴れ、桜が青空によく映えるでしょう。ポカポカ陽気で、絶好のお花見日和となる見込みです。ただ、関東は夕方以降、群馬県や埼玉県を中心に急な雨の可能性があります。夜桜見物は雨具を持っておいた方がよさそうです。