鈴木亮平、戸田恵梨香出演のＴＢＳドラマ「リブート」は次回３月２９日に最終回を迎える。

第９話のラスト、夏海一香（戸田恵梨香）が合六亘（北村有起哉）のアジトに乗り込むも、そこには最も信頼していた警視庁監察官・真北正親（伊藤英明）がおり、兄の大物政治家・真北弥一（市川團十郎）に協力する警察内のスパイだと告白。夏海一香は取り押さえられ、捕まった。

その直前、夏海は観念したかのように全てを話し始めた悪徳弁護士・海江田勇（酒向芳）に、「海江田さんにお願いがある」と何かを頼んでいた。

海江田によると、香港闇社会のマー会長から預かった１００億円相当の金品は、菊池（塚地武雅）が換金して重さ１トンの札束となり、段ボールに詰めてトラックに。そのまま翌日に真北弥一側の秘書に渡すという。

この夏海一香から海江田への頼みごとが、最終回、起死回生の一手になると目されている。

解決後の逃亡準備など諸説考察が挙がっているが、夏海一香が唯一マー会長にルートを持つ海江田に、合六が１００億円を闇献金に流用していることを密告するよう求めたとの見方も。

すでにマー会長を味方につけ、乗り込んだ合六アジトで芝居を打っているとの説も。

一方で合六のアジトで、叫び声をあげる夏海一香を取り押さえたのは、いつも合六食事会にいる謎のサングラス男・玉名幸則（青木伸輔）。その後に合六と真北兄弟がほくそ笑み、密約を交わして乾杯している背後で、サングラス男が密談を耳を澄ますように聞き入り、監視するように見つめているのがテレビ画面中央に映りこんでいた。