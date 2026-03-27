ゴルフ場での撮影を楽しむ後藤楽々【写真：後藤楽々のInstagram（@hahahalalala0723）より】

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フリーアナウンサーの後藤楽々（らら）が自身のインスタグラムを更新。フードにロゴがプリントされたプルオーバーフーディに、セットアップのミニスカートを合わせたコーデで、ゴルフ場で撮影した写真を投稿した。

【写真】ミニスカのセットアップを着た後藤楽々

愛知県出身の後藤は名古屋を拠点に活動するアイドルグループSKE48のオーディションに合格して芸能活動を開始した。卒業後はセント・フォースに所属し、フリーアナウンサーやタレントとしてゴルフ番組にも出演している。ちなみに所属事務所の公式プロフィールには「特技：ゴルフ（ベストスコア79）」と記されている。そんな後藤にとっては、可愛いポーズも晴れやかな笑顔もお手の物。「楽しい撮影でした〜」と振り返ると、最後に「ただ、早くもっとあたたかくなれ」と春を楽しみに待つ言葉を残していた。写真を見たファンからは「最高 可愛過ぎる」「ほれてまうやろー」「天真爛漫とはこのこと」などの称賛コメントが殺到。中にはブラジルから「写真はとてもキュートだ！」、香港から「可愛いし元気いっぱいだね」などの声も届いていた。
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