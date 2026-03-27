「ほれてまうやろー」元SKE48のフリーアナが披露したミニスカのゴルフウェアに遠くブラジルのファンからも称賛の声
フリーアナウンサーの後藤楽々（らら）が自身のインスタグラムを更新。フードにロゴがプリントされたプルオーバーフーディに、セットアップのミニスカートを合わせたコーデで、ゴルフ場で撮影した写真を投稿した。
【写真】ミニスカのセットアップを着た後藤楽々
愛知県出身の後藤は名古屋を拠点に活動するアイドルグループSKE48のオーディションに合格して芸能活動を開始した。卒業後はセント・フォースに所属し、フリーアナウンサーやタレントとしてゴルフ番組にも出演している。ちなみに所属事務所の公式プロフィールには「特技：ゴルフ（ベストスコア79）」と記されている。そんな後藤にとっては、可愛いポーズも晴れやかな笑顔もお手の物。「楽しい撮影でした〜」と振り返ると、最後に「ただ、早くもっとあたたかくなれ」と春を楽しみに待つ言葉を残していた。写真を見たファンからは「最高 可愛過ぎる」「ほれてまうやろー」「天真爛漫とはこのこと」などの称賛コメントが殺到。中にはブラジルから「写真はとてもキュートだ！」、香港から「可愛いし元気いっぱいだね」などの声も届いていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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