愛犬をフェアウェイまで連れて行ける！ 晴山ゴルフ場が「ワンちゃん同伴ラウンド」サービスを開始
家族の一員でもあるペットと一緒に、旅行やレジャー、ゴルフを楽しみたい。そんなペットを飼っている人にうれしいサービス「ワンちゃん同伴ラウンド」が、晴山ゴルフ場（長野県・軽井沢）で4月4日（土）から開始する。
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同コースは以前から、1〜2名で10分、3〜4名のときは20分と、ゆとりのあるスタート間隔を設けたり、プレーヤーに同行する家族がゴルフをしなくてもコース内に入場できるようにするなど、「家族と過ごす時間」の提供を進めてきた。こうした強みを生かしたのが、今回の「ワンちゃん同伴ラウンド」で、「18ホールを愛犬とともに散策しながらのプレーを、乗用カートへの同乗やリード固定により安心してご利用いただけます」と説明している。プレー代とは別に、１頭あたり3,300円（税込）の料金で利用でき、プレーヤーまたはパッセンジャー１人につき、ワンちゃん１頭までが対象となる。プレー当日は、受付時に混合ワクチン（5 種以上）と狂犬病予防ワクチンの接種証明書を提示すればOK。ゴルフ場の敷地内はリードの着用が義務付けられているが、フェアウェイやラフなどのジェネラルエリアへのワンちゃんの立ち入りは可能。クラブハウス内及び、コース内のグリーン上やバンカー内への立ち入りは禁止となっている。晴山ゴルフ場は、雄大な浅間山を望める景観が魅力の一つで、広々としたフェアウェイやアップダウンの少なさなど、回りやすい点も幅広いゴルファーに支持されている。シーズン通してフェアウェイへのカートの乗り入れも可能なので、「ワンちゃん同伴ラウンド」でも、愛犬の様子を間近で見ながらゴルフを楽しめる。軽井沢といえば、観光スポットとしても人気が高く、ゴルフ以外にも楽しめる要素が多いエリア。アクセスも良好で、ゴルフのあとはワンちゃんを連れて街を散策するなど、家族との時間をじっくり深められることだろう。ゴルフは好きだけど、愛犬を預けて行くのはちょっと気が引ける、家族同然だからこそ、ペットといろんな体験をしたい。そんなユーザーにとっては夢のようなサービス。ゴルフの楽しみ方の幅が広がる、斬新なアイデアといえるだろう。◇ ◇ ◇渋野日向子もランクイン→関連記事で【「一緒にラウンドしたい女子プロ」ランキング！ 小祝さくらに佐久間朱莉……教え上手で絶対楽しいのは誰？】を掲載中
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