新学期、女子プロたちが希望する新しい担任の先生は誰？「目の保養、フワフワしていて可愛いから」と名前が出たのは政田夢乃
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。「今年度もいよいよ終了！ 来週には新学期を迎えるこの季節」と記すと、選手たちに学校に通う生徒になってもらい「新学期、担任の先生にするなら誰が良いか？」を質問した動画を投稿した。
【動画】「熱血教師」と呼ばれたのは誰？ 選手たちが選ぶ新しい担任の先生
都玲華が選んだのは堀琴音だった。しかし「早口で何を言っているか分からない」「すごい早口で大事な要点をまとめてくれそう」と、ちょっと微妙な理由を笑いながら話していた。その堀は「目の保養、フワフワしていて可愛いから」との理由で政田夢乃の名をあげた。そして、もし自分が先生だったらと問われると「全然、先生キャラじゃないんで」「たぶん先生に向いてないです、たぶん」と謙虚に否定していた。佐藤心結は「青木瀬令奈プロです」「すごい人気がある先生だと思います」「優しく教えてくれそうだから」と全幅の信頼を寄せていた。山内日菜子は「工藤遥加さん、熱血教師じゃないですか」「自信を持たせてくれそう」と返答。その工藤が選んだのは穴井詩だった。「優しいし、話を聞いてくれるし、ちょっと変わったことがあったら気付いてくれそう。ってか、気付いてくれます！」と確信していた。工藤は最後に「新学期を迎える人たちに一言」と頼まれると、「私でいいんですか？」と戸惑いながらも、「皆さん一緒に頑張りましょ〜！」「オーッ！！」とエールを送っていた。投稿を見たファンからも「山内日菜子ちゃんが良いなぁ めちゃくちゃ親身になって教えてくれそう」「こっちゃんの早口は折り紙つき」「工藤さんええなあ めちゃくちゃパワーもらえそうだ」などの意見が寄せられていた。さて皆さんは担任の先生になってもらうなら、どの女子プロを選ぶだろうか？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ミニスカ姿の三浦桃香がゴルフ場の斜面をソリで滑走？ 「思ったより地味」な結末にそそくさと現場から撤収！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
高級SUV『レンジローバー・イヴォーク』納車に満面の笑み！ 女子プロゴルファーがSNSに公開「車に負けない様に」
300ヤード超のドラコン女子・松浦美侑 いちごスイーツに“どハマり”ショット公開
【動画】「熱血教師」と呼ばれたのは誰？ 選手たちが選ぶ新しい担任の先生
都玲華が選んだのは堀琴音だった。しかし「早口で何を言っているか分からない」「すごい早口で大事な要点をまとめてくれそう」と、ちょっと微妙な理由を笑いながら話していた。その堀は「目の保養、フワフワしていて可愛いから」との理由で政田夢乃の名をあげた。そして、もし自分が先生だったらと問われると「全然、先生キャラじゃないんで」「たぶん先生に向いてないです、たぶん」と謙虚に否定していた。佐藤心結は「青木瀬令奈プロです」「すごい人気がある先生だと思います」「優しく教えてくれそうだから」と全幅の信頼を寄せていた。山内日菜子は「工藤遥加さん、熱血教師じゃないですか」「自信を持たせてくれそう」と返答。その工藤が選んだのは穴井詩だった。「優しいし、話を聞いてくれるし、ちょっと変わったことがあったら気付いてくれそう。ってか、気付いてくれます！」と確信していた。工藤は最後に「新学期を迎える人たちに一言」と頼まれると、「私でいいんですか？」と戸惑いながらも、「皆さん一緒に頑張りましょ〜！」「オーッ！！」とエールを送っていた。投稿を見たファンからも「山内日菜子ちゃんが良いなぁ めちゃくちゃ親身になって教えてくれそう」「こっちゃんの早口は折り紙つき」「工藤さんええなあ めちゃくちゃパワーもらえそうだ」などの意見が寄せられていた。さて皆さんは担任の先生になってもらうなら、どの女子プロを選ぶだろうか？
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ミニスカ姿の三浦桃香がゴルフ場の斜面をソリで滑走？ 「思ったより地味」な結末にそそくさと現場から撤収！
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
高級SUV『レンジローバー・イヴォーク』納車に満面の笑み！ 女子プロゴルファーがSNSに公開「車に負けない様に」
300ヤード超のドラコン女子・松浦美侑 いちごスイーツに“どハマり”ショット公開