お笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子が２７日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、上京した日を思い出し、号泣する一幕があった。

この日は新生活が始まるタイミングということもあり「実家を出る？出ない？」というテーマで議論した。

白鳥の実家は福島。「高校卒業と同時に大学進学で上京してきたんですけど」と１８歳で上京。「高校２年ぐらいから進路を考えるじゃないですか。東京に憧れがあって、（親は）進学できたら行きなさいと」と言ってくれたという。

そして大学進学が決まり上京の日。「覚えている。両親が仕事だったんですね。これから１人で頑張るんだから、１人で出て行きなさいと（言われた）」と、自宅を出る日は１人きり。「朝起きて寂しいな、１人で出て行くの…と思ったら、食卓にご飯が用意してあって。手紙に『これから１人で…』」と言ったところで涙が止まらず。設楽統らが「早いよ！」とツッコんだ。

白鳥は「『１人で頑張るんだから、頑張りなさい、夢かなえてね』って」と泣きながら手紙の内容を告白。あまりの泣きっぷりに設楽は「１週間前の話？」とからかい。白鳥は「数十年前」と笑い、「冷たく突き放された気持ちがあったが、こんなご飯を用意してくれて…。泣きながらおにぎりを食べてバス停に向かいました。ごめんなさい、４４になったら涙が」と泣き笑いしていた。