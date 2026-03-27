福岡県教育委員会は２６日、酒気を帯びて自家用車を運転したとして、筑紫野市立小の校長（５８）を免職とするなど４件の懲戒処分を発表した。

発表では、校長は２月９日正午頃、県外でビールを飲んだ後、夜に筑紫野市内で車を運転し、コンビニ店でハイボールを購入、飲酒した。その後も運転し、筑前町での検問で呼気１リットル中０・１８ミリ・グラムのアルコール分が検出された。「当日の行動について自分でも説明できない」などと話しているという。

このほか、２月に道交法違反（酒気帯び運転）で罰金３０万円の略式命令を受けた柳川市立中の教諭（４８）と、教員採用試験の出願で勤務歴が偽造された証明書を提出し、１１万円超の給与を不当に受給した福岡教育事務所管内の男性中学校講師（３０歳代）をそれぞれ免職とした。県教委は「県警が捜査中のため」として講師の実名は明かさなかった。

また、昨年９月に道路横断中の女性（９４）をはねて死亡させたとして自動車運転死傷行為処罰法違反（過失運転致死）で罰金刑を受けた筑豊地区の県立学校男性教諭（６０歳代）を減給４か月とした。