華原朋美、卒園迎えた息子の姿公開「髪型がかっこいい」「すっかり大きくなって」と反響
【モデルプレス＝2026/03/27】歌手の華原朋美が3月25日、自身のInstagramを更新。卒園を迎えた長男の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「すっかり大きくなって」髪型がキマってる息子の姿
華原は「私の息子が卒園しました」と報告し、スタンプで顔を隠したスーツ姿の長男の写真を投稿。紺色のスーツにピンクのネクタイ、胸元には花を飾って街頭で片手を腰に添えたポージング姿を披露している。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です」と続けて「卒園式の朝 ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました。卒園式が終わってから これからも楽しい毎日を過ごそうねって 優しい可愛い声で言ってくれました」と、当日の長男とのエピソードも明かしている。
この投稿には「卒園おめでとう」「成長に感動」「髪型がかっこいい」「スーツも似合ってますね」「とても立派」「すっかり大きくなってる」「もうイケメンだ」「これからも楽しみ」といったコメントが寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】激痩せ話題の51歳歌手「すっかり大きくなって」髪型がキマってる息子の姿
◆華原朋美、長男の卒園を報告
華原は「私の息子が卒園しました」と報告し、スタンプで顔を隠したスーツ姿の長男の写真を投稿。紺色のスーツにピンクのネクタイ、胸元には花を飾って街頭で片手を腰に添えたポージング姿を披露している。「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です」と続けて「卒園式の朝 ヘアーのセットをやらせて貰いました。息子も喜んでくれました。卒園式が終わってから これからも楽しい毎日を過ごそうねって 優しい可愛い声で言ってくれました」と、当日の長男とのエピソードも明かしている。
◆華原朋美の投稿に反響
この投稿には「卒園おめでとう」「成長に感動」「髪型がかっこいい」「スーツも似合ってますね」「とても立派」「すっかり大きくなってる」「もうイケメンだ」「これからも楽しみ」といったコメントが寄せられている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、2022年に離婚していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】