「ぽかぽか」新レギュラー3組決定 KEY TO LIT・とにかく明るい安村・ぱーてぃーちゃん信子が新たに仲間入り
【モデルプレス＝2026/03/27】フジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に、新たな曜日レギュラーメンバーの加入が決定。お笑い芸人のとにかく明るい安村、5人組アイドルグループ・KEY TO LIT、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子の3組が、仲間に加わることが発表された。
【写真】KEY TO LITメンバー2人、ランウェイに黄色い歓声
まず水曜日の新レギュラーメンバーとして4月1日より登場するのが、とにかく明るい安村。各局のテレビバラエティーはもちろん、海外のオーディション番組に出場して注目を集めるなど、今や世界を股にかけて活躍中の安村だが、そもそも十八番のネタ「安心してください、はいてますよ」が世間に知られるようになったのは、実は『バイキング』（2014年4月〜2020年9月）のお笑いコーナーに出演したこともきっかけのひとつ。これを機に、安村は同番組にたびたび出演するようになり、それが後のブレイクにつながったのだ。今回、久しぶりに“フジテレビお昼の生放送”に登場する安村。その“とにかく明るい”おおらかな笑顔で、番組を楽しく盛り上げるだろう。
木曜日の新レギュラーメンバーは、KEY TO LIT。岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光のメンバー5人が週替わりで出演する。初登場となる4月2日は、井上、猪狩の2人が出演予定だ。2025年2月に結成、同年秋には早くも全国アリーナツアーを行ったKEY TO LITだが、2025年10月20日に『ぽかぽか』の生放送にゲスト出演し、“グループ5人全員でバラエティー初出演”を果たしたことでも大きな話題に。この日の生放送では、それぞれの特技を披露したり、岩崎が「牛肉ぴったんこチャレンジ」でお持ち帰りに成功したりと、大車輪の活躍を繰り広げた5人。今後レギュラーメンバーとしてどんな立ち回りを見せるのか。
そして金曜日は、ぱーてぃーちゃんの信子が新たに加入。4月3日より出演する。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（毎週土曜19時〜）など、フジテレビのバラエティー番組に多数出演している信子は、『ぽかぽか』には2025年8月28日、俳優の吉瀬美智子をゲストに迎えての「ぽいぽいトーク」にパネラーの1人として出演。吉瀬の大ファンだという信子は終始興奮ぎみで、最後は吉瀬と仲良く2ショットを撮影し、会場を大いに沸かせたのだった。レギュラー加入後も、インパクトのあるギャル風のビジュアルと言葉遣い、話すと一気に距離が縮まるような人懐っこさを武器に新しい風を吹き込む。
ハライチ（岩井勇気、澤部佑）と神田愛花のMCのもと、ゲストを招いて展開するトークコーナー「ぽいぽいトーク」をはじめ、ライブ感覚あふれるユニークな企画の数々を放送する同番組は、2026年1月より放送4年目に突入。3月30日からは放送日時を毎週月〜金11時47分〜13時50分に変更し、これまでより3分早くスタートする。（modelpress編集部）
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◆「ぽかぽか」KEY TO LITら3組が新レギュラー決定
まず水曜日の新レギュラーメンバーとして4月1日より登場するのが、とにかく明るい安村。各局のテレビバラエティーはもちろん、海外のオーディション番組に出場して注目を集めるなど、今や世界を股にかけて活躍中の安村だが、そもそも十八番のネタ「安心してください、はいてますよ」が世間に知られるようになったのは、実は『バイキング』（2014年4月〜2020年9月）のお笑いコーナーに出演したこともきっかけのひとつ。これを機に、安村は同番組にたびたび出演するようになり、それが後のブレイクにつながったのだ。今回、久しぶりに“フジテレビお昼の生放送”に登場する安村。その“とにかく明るい”おおらかな笑顔で、番組を楽しく盛り上げるだろう。
そして金曜日は、ぱーてぃーちゃんの信子が新たに加入。4月3日より出演する。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（毎週土曜19時〜）など、フジテレビのバラエティー番組に多数出演している信子は、『ぽかぽか』には2025年8月28日、俳優の吉瀬美智子をゲストに迎えての「ぽいぽいトーク」にパネラーの1人として出演。吉瀬の大ファンだという信子は終始興奮ぎみで、最後は吉瀬と仲良く2ショットを撮影し、会場を大いに沸かせたのだった。レギュラー加入後も、インパクトのあるギャル風のビジュアルと言葉遣い、話すと一気に距離が縮まるような人懐っこさを武器に新しい風を吹き込む。
◆「ぽかぽか」3月30日から3分早くスタート
ハライチ（岩井勇気、澤部佑）と神田愛花のMCのもと、ゲストを招いて展開するトークコーナー「ぽいぽいトーク」をはじめ、ライブ感覚あふれるユニークな企画の数々を放送する同番組は、2026年1月より放送4年目に突入。3月30日からは放送日時を毎週月〜金11時47分〜13時50分に変更し、これまでより3分早くスタートする。（modelpress編集部）
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