テクニカルポイント ドル円 もみ合いながらも堅調な推移
160.68 エンベロープ1%上限（10日間）
160.54 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.62 現値
159.09 10日移動平均
158.71 一目均衡表・転換線
158.49 21日移動平均
157.50 エンベロープ1%下限（10日間）
156.95 一目均衡表・基準線
156.44 100日移動平均
156.44 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.78 一目均衡表・雲（上限）
154.97 一目均衡表・雲（下限）
152.50 200日移動平均
ドル円は159円台で推移している。押したところでは、21日線などがサポートとして意識されおり、もみ合いながらも堅調に推移するとみられる。
160.54 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）
159.62 現値
159.09 10日移動平均
158.71 一目均衡表・転換線
158.49 21日移動平均
157.50 エンベロープ1%下限（10日間）
156.95 一目均衡表・基準線
156.44 100日移動平均
156.44 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）
155.78 一目均衡表・雲（上限）
154.97 一目均衡表・雲（下限）
152.50 200日移動平均
ドル円は159円台で推移している。押したところでは、21日線などがサポートとして意識されおり、もみ合いながらも堅調に推移するとみられる。