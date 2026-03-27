160.68　エンベロープ1%上限（10日間）
160.54　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
159.62　現値
159.09　10日移動平均
158.71　一目均衡表・転換線
158.49　21日移動平均
157.50　エンベロープ1%下限（10日間）
156.95　一目均衡表・基準線
156.44　100日移動平均
156.44　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
155.78　一目均衡表・雲（上限）
154.97　一目均衡表・雲（下限）
152.50　200日移動平均

ドル円は159円台で推移している。押したところでは、21日線などがサポートとして意識されおり、もみ合いながらも堅調に推移するとみられる。