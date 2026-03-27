テクニカルポイント ドル円 もみ合いながらも堅調な推移 テクニカルポイント ドル円 もみ合いながらも堅調な推移

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160.68 エンベロープ1%上限（10日間）

160.54 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

159.62 現値

159.09 10日移動平均

158.71 一目均衡表・転換線

158.49 21日移動平均

157.50 エンベロープ1%下限（10日間）

156.95 一目均衡表・基準線

156.44 100日移動平均

156.44 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

155.78 一目均衡表・雲（上限）

154.97 一目均衡表・雲（下限）

152.50 200日移動平均



ドル円は159円台で推移している。押したところでは、21日線などがサポートとして意識されおり、もみ合いながらも堅調に推移するとみられる。

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