【メイド＆ロイドはお嬢様のお役に立ちたい！】 3月27日 連載開始

Memory1を読む

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小学館は、みやしろ氏のマンガ「メイド＆ロイドはお嬢様のお役に立ちたい！」の連載を開始し、「Memory1 彼女の居場所」をサンデーうぇぶりで公開した。

本作は、落雷で起動したメイドアンドロイドが、ひきこもりのお嬢様と友達になるために奮闘する物語。かわいい絵柄で描かれる、元気いっぱいのメイドアンドロイドが印象的だ。

【メイド＆ロイドはお嬢様のお役に立ちたい！】

紗月お嬢様はひきこもり。ある日、両親と離れて暮らす彼女のもとに、目覚めたばかりの元気でかわいい自称"超優秀"アンドロイドがやってきた！ 「紗月お嬢様!! わたしと友達になりましょう!!!!」──娘の孤独を案じた両親がアンドロイドに命じたのは、アンドロイドが紗月と友達になること！ そして紗月を社会復帰させること!? 自称"超優秀"へんてこアンドロイド・「さな」と、極度のダウナーひきこもりお嬢様・「紗月」が巻き起こすドタバタキュートハートフルコメディー！！