ライフスタイルブランド「Kodak Apparel（コダック アパレル）」のポップアップストアが、SHIBUYA109渋谷店にオープンした。期間は3月27日（金）から4月15日（水）まで。

Kodak Apparelは、KodakのIPを基盤として2020年にスタートした韓国発のブランド。130年以上の歴史を持つKodakの感性を現代的なスタイルへと再解釈し、日常で楽しめるファッションを提案する。

ポップアップストアでは、1日先着10台限定でトイデジ「KODAK CHARMERA」を販売。これまで各所で注目を集めてきたモデルで、1人につき1点限りの限定販売となる。

また、期間中に税込1万2,000円以上購入した来場者には、限定ノベルティとして「KODAKフィルムキーホルダー」をプレゼントする。さらに、公式Instagramをフォローした来場者向けのスペシャルギフトも用意されている（いずれも数量限定）。

イベント名

Kodak Apparel POP UP STORE

開催期間

2026年3月27日（金）～4月15日（水）

営業時間

10時00分～21時00分

会場

SHIBUYA109渋谷店 5F

東京都渋谷区道玄坂2-29-1