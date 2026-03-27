ABC-MARTの公式SNSにtimeleszが登場。adidas「GRADAS 2.0」とのコラボビジュアルとして、メンバーそれぞれのソロカットが公開され、話題を集めている。

【写真】timelesz「GRADAS 2.0」ソロビジュアル（全8枚）／先に公開された別ビジュアル

■8人それぞれの個性が映えるビジュアル 品番にも注目

投稿は、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の順で公開。ナチュラルカラーから異素材デザイン、デニム素材を取り入れたモデルまで、メンバーごとに異なる「GRADAS 2.0」の魅力が打ち出されている。

佐藤は、ブルー系のジャケットに淡いデニムを合わせた爽やかなコーディネートで、白ベースの「GRADAS 2.0 W」を着用。投稿には品番「KI7773」が記載されている。

続く菊池は、ペイズリー柄のデニムジャケット×ライトブルーシャツにベージュパンツを合わせた着こなしで、ブラックベースの「GRADAS 2.0」を披露。品番は「KJ2976」。

松島は、グリーンのギンガムチェックシャツに白パンツを合わせたやわらかなスタイリングで登場。ナチュラルカラーの「GRADAS 2.0」を履きこなし、品番は「KJ2977」と記されている。

寺西は、ベージュジャケットにデニムを合わせたカジュアルな装いで、クラシックな3ストライプが映える「GRADAS 2.0」を着用。品番は「KI2364」。

原は、グリーンのブルゾンに淡色カーゴパンツを合わせた着こなしで、落ち着いたカラーリングの「GRADAS 2.0」を披露。品番は「KI2363」。

橋本は、ブルーのカーディガンとチェックシャツを重ねたスタイルで、デニム素材を取り入れたアッパーが印象的な「GRADAS 2.0 DENIM」を着用。品番は「KI5026」。

猪俣は、ボーダートップスに白パンツを合わせた軽やかなスタイリング。タイムレスなデザインと快適な履き心地が魅力の「GRADAS 2.0」を合わせ、品番は「KI2364」と記されている。

篠塚は、ライムカラーのジャケットに総柄パンツを合わせた個性ある着こなしで登場。異素材を組み合わせたアッパーが特徴の「GRADAS 2.0」を履きこなし、品番は「KJ2977」と記されている。

全員が同じ構図で撮影されながらも、衣装の色使いや表情、スニーカーのモデル違いによって、それぞれの個性が際立つ仕上がりに。

ファンからは「同じものを購入しました」「勝利くん爽やか」「風磨くん大人っぽい」「聡ちゃんの笑顔はみんなを幸せにする」「てら佇まいが美しい」「原ちゃん魅せ方ほんと上手い」「将生くんいつ見ても美人さん」「周杜くんどんな画角でもかっこよすぎる」「脚長天使、シノ！」など、多くの声が寄せられている。

■GRADAS 2.0×timelesz 先に公開された別ビジュアル

timelesz

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