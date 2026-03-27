ファルテック <7215> [東証Ｓ] が3月27日後場(13:45)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終損益を従来予想の2億円の黒字→14.5億円の赤字(前期は3.2億円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の連結経常利益は従来予想の8億円→11.5億円(前期は28.6億円)に43.8％上方修正し、減益率が72.0％減→59.8％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3.1億円の黒字→13.3億円の赤字(前年同期は4.3億円の黒字)に減額し、一転して赤字計算になる。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

2026 年３月期の通期連結業績につきまして、売上高は概ね計画どおりに推移する見込みですが、自動車関連機器事業・米国及び中国子会社の利益改善が進んだ結果、経常利益が前回発表予想を上回る見込みとなりました。一方、親会社株主に帰属する当期純利益は、本日発表の「特別損失の計上に関するお知らせ」の内容を計上した結果、2026 年３月期通期連結業績予想を下回る見込みとなりました。

