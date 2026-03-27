27日14時現在の日経平均株価は前日比7.43円（0.01％）高の5万3611.08円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1171、値下がりは367、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を130.76円押し上げている。次いでファストリ <9983>が39.31円、コナミＧ <9766>が14.71円、オリンパス <7733>が12.90円、リクルート <6098>が12.43円と続く。



マイナス寄与度は180.5円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が127.35円、ダイキン <6367>が33.76円、住友電 <5802>が12.87円、信越化 <4063>が12.7円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、石油・石炭、情報・通信と続く。値下がり上位には非鉄金属、不動産、電気機器が並んでいる。



※14時0分11秒時点



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