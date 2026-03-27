水卜麻美アナ、『ZIP！』卒業の伊藤＆池田に感謝「かわいい弟たちのような感じ」 池田は号泣「泣かないように頑張ったんですけどね…」
日本テレビの水卜麻美アナ（38）が、27日放送の同局系『ZIP！』（月〜金 前5：50）に生出演。この日最終回となった「旅するエプロン」コーナーに登場していた伊藤楽と池田航の卒業を祝福した。
【写真】花束を受け取り、『ZIP！』を卒業した伊藤＆池田
2人は23年4月から、同コーナーに出演。イタリアンが得意な伊藤と、フレンチが得意な池田がZIP!ワゴンに乗って日本全国を巡りながら、各地の「悩みごと・頼みごと」を料理の力で応援した。
最終回は、金曜パーソナリティのーのSnow Man」阿部亮平のリクエストに応えて料理。最後のトークで2人は「みなさんのおかげで日本3周できました」と感謝を語った。
阿部から「ずっと見守ってた水卜さんはどうですか？」と聞かれた水卜アナは、「本当に…かわいい弟たちのような感じで」とコメント。「始めは、料理は上手なんだけど、生放送で作ることも全部初めてだったから。でも一生懸命な姿が全国都道府県の人に愛されて、2人をどんどんみんなに知ってもらって、（生中継も）うまくなって」「でも一生懸命さは変わらずで、大好きになってて。『この2人好き』って何回聞いたか」「本当にすてきな3年間をありがとう」と語った。
水卜のコメントに池田は涙。伊藤が「泣かないって言ったじゃん」とやさしく声をかけた。
池田は「最高な3年間でした。本当にあの…最後は泣かないように頑張ったんですけどね…無理」と、涙がこぼれないように上を見上げた。伊藤は「3年前の自分が今の自分を見たら、相当大人になったなって言ってくれる。人生の土台ができました」と感謝を伝えた。
2人は阿部と水卜アナから花束を受け取り、「うわー、めっちゃうれしいですね」と喜び。水卜アナが「本当に頑張ってきた2人だから、ちょっとゆっくり休んで。末長く、仲良く2人でいてください」と声をかけると、伊藤が「なんか結婚式みたい」と笑顔を見せた。
放送終了後、2人はそれぞれ自身のインスタグラムを更新。伊藤は「3年間で日本3周、726品、約750回の放送！！支えてくれた皆様のお陰で無事に成し遂げられました！！人生においてここまでの経験は出来ないと思います、全ての出会いに感謝して卒業します」などと投稿。
池田は「出会ってきた全国の方々は数え切れない人数。本当に本当に沢山の方に支えられて、夢のような3年でした。こんなに僕の人生を大きく変えてくれた作品は他にありません『ありがとう』の一言ではおさまりきらないくらい沢山の方に感謝をお伝えしたいです」などと伝えた。
【写真】花束を受け取り、『ZIP！』を卒業した伊藤＆池田
2人は23年4月から、同コーナーに出演。イタリアンが得意な伊藤と、フレンチが得意な池田がZIP!ワゴンに乗って日本全国を巡りながら、各地の「悩みごと・頼みごと」を料理の力で応援した。
阿部から「ずっと見守ってた水卜さんはどうですか？」と聞かれた水卜アナは、「本当に…かわいい弟たちのような感じで」とコメント。「始めは、料理は上手なんだけど、生放送で作ることも全部初めてだったから。でも一生懸命な姿が全国都道府県の人に愛されて、2人をどんどんみんなに知ってもらって、（生中継も）うまくなって」「でも一生懸命さは変わらずで、大好きになってて。『この2人好き』って何回聞いたか」「本当にすてきな3年間をありがとう」と語った。
水卜のコメントに池田は涙。伊藤が「泣かないって言ったじゃん」とやさしく声をかけた。
池田は「最高な3年間でした。本当にあの…最後は泣かないように頑張ったんですけどね…無理」と、涙がこぼれないように上を見上げた。伊藤は「3年前の自分が今の自分を見たら、相当大人になったなって言ってくれる。人生の土台ができました」と感謝を伝えた。
2人は阿部と水卜アナから花束を受け取り、「うわー、めっちゃうれしいですね」と喜び。水卜アナが「本当に頑張ってきた2人だから、ちょっとゆっくり休んで。末長く、仲良く2人でいてください」と声をかけると、伊藤が「なんか結婚式みたい」と笑顔を見せた。
放送終了後、2人はそれぞれ自身のインスタグラムを更新。伊藤は「3年間で日本3周、726品、約750回の放送！！支えてくれた皆様のお陰で無事に成し遂げられました！！人生においてここまでの経験は出来ないと思います、全ての出会いに感謝して卒業します」などと投稿。
池田は「出会ってきた全国の方々は数え切れない人数。本当に本当に沢山の方に支えられて、夢のような3年でした。こんなに僕の人生を大きく変えてくれた作品は他にありません『ありがとう』の一言ではおさまりきらないくらい沢山の方に感謝をお伝えしたいです」などと伝えた。