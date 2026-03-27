◇第98回選抜高校野球大会第9日 準々決勝 花咲徳栄 8―12 智弁学園（2026年3月27日 甲子園）

花咲徳栄（埼玉）は8点のリードを守れず智弁学園（奈良）に8―12で逆転負けし、選抜初のベスト4入りを逃した。

初回に5安打で一挙6点のビッグイニング。選抜で初回6得点以上は、19年に山梨学院が札幌第一（北海道）戦で10点をマークして以来7年ぶりだった。2回にも2点を挙げて8―0としたが、投手陣が智弁学園の反撃を止められなかった。7―8の5回2死一、三塁で4番手として登板したエース右腕の黒川凌大（3年）が2点適時二塁打を浴びて逆転され、6回にも連続適時打などで3失点。打線も智弁学園のエース左腕・杉本真滉（3年）に抑え込まれた。

プロ注目右腕の黒川は東洋大姫路（兵庫）との1回戦は132球で2失点完投勝利、日本文理（新潟）との2回戦は7回1安打無失点だった。試合後は「悔しかったっていうのが、今回の大会、全部だと思うんで、全然うまくいかなかったです」と肩を落とした。

この日は3回1/3を5安1四球打3三振3失点。自身の投球内容について「スタミナは悪くなかったんですけど、追い込んでから甘かったので」と分析し、場内の雰囲気を「スタンドの圧っていうのが…。まあ、これが甲子園だなって」と振り返った。