Image: AikoShibata

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

質の高い素材を、無駄なくスマートに使い切る。そんな「賢いモノ選び」を素材のルーツから提案しているのが、この「本革POKEトート」です。

このバッグで注目したのは、姫路のタンナーに眠っていたデッドストック革を採用していること。行き場を失っていた良質な革を活かすという背景のストーリーと、日々の暮らしに寄り添うレザーの品格、そして実用的なスペックを両立したバッグです。

ここでは、その詳細をチェックしていきましょう。

皮革製造の過程で生まれた、行き場のない良質な素材

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タンナーの倉庫にデッドストックが蓄積される背景には、皮革製造におけるシビアな供給体制があります。

例えば、メーカーがオーダーメイドの革を製造する際、わずかな色味や質感を調整するために繰り返される試作過程で生まれたサンプル。あるいは、天然素材ゆえのキズやシワ、厚みの個体差によって返品されたものなどが挙げられます。

これらは革そのものの質が劣っているわけではないものの、特定の製品規格からは外れたものとして、タンナーの元に残されてしまいます。

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こうした「行き場のない良質な革」に新たな命を吹き込むのがこのプロジェクト。上質な素材のバッグをリーズナブルに手に入れつつ、サステナブルな活動にも貢献できます。

そんな背景を知ると、1つひとつ異なる傷やシワといった革の表情も、むしろ天然素材ならではの個性として楽しめるのではないでしょうか。

13cmの広マチが支える、合理的な収納力

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素材の背景だけでなく、道具としての実用性もしっかりと計算されています。

タテ30cm、ヨコ32cmという寸法は、A4資料やノートPCなどのデバイスを収めるのにも適したサイズ感です。

さらに13cmという広めのマチが確保されているため、厚みのあるお弁当箱やポーチを入れても形が崩れにくい構造もポイント。

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開口部も45cmと大きく開くため、中身をひと目で確認しやすく、荷物の出し入れもスムーズに行えるのではないでしょうか。

機能を整理し、オンオフをシームレスにつなぐ

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バッグの外側には、スマートフォンなどをスムーズに出し入れできるオープンポケットを用意。必要なものへ迷わずアクセスできる設計は、効率を重視するビジネスパーソンにとっても心強い味方になるはずです。

なお、カラーは定番のブラックからアクセントになるレッドまで全6色。加えて、デッドストックならではの「カラー指定なし」のプランでは何色が届くかわからないワクワク感も楽しめます。

シンプルなデザインゆえに、仕事から休日まで、あらゆるシーンをシームレスにつないでくれるこのバッグ。素材の背景も含め「賢い選択」として暮らしに取り入れてみてはいかがでしょう。

ここでは紹介しきれなかったポイントがまだまだたくさんあるので、ぜひプロジェクトページも併せてチェックしてみてください。下記のリンクからアクセスいただけます。

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