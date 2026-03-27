日本の三冠王が名刺代わりの一発を放った。

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ホワイトソックスに移籍した村上宗隆（26）が日本時間27日、ブルワーズとの開幕戦（ミルウォーキー）に「6番・一塁」で出場し、メジャー初本塁打を放って2打数1安打1打点2四球だった。

村上に待望の一発が出たのは1-14と大量リードされた九回。先頭で打席に立つと、救援右腕ウッドフォードに対し、カウント1-1からの甘く入った変化球を捉えて右翼2階席看板直撃のソロアーチを放った。記念すべきメジャー1号は打球速度約166キロ、飛距離117メートルだった。

村上はメジャー初本塁打にも、大差がついた場面での焼け石に水の一発とあってか、喜びも控えめ。ナインとのハイタッチも淡々とこなした。

日本人選手によるデビュー戦での本塁打は2004年の松井稼（メッツ）、06年の城島（マリナーズ）、08年の福留（カブス）、16年の前田（ドジャース）、20年の筒香（レイズ）に次いで6人目だ。

試合後の村上は初本塁打について「ここで活躍することが大事。まずは1本出て、すごく良かった」と振り返った。

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メジャーといえばドジャース佐々木朗希はオープン戦で防御率15.58とズタボロにもかかわらず、なぜ開幕ローテ入りしているのか。米国では佐々木やチームに対する批判が噴出。「過保護すぎる起用の裏に何らかの思惑があるのでは」との憶測まで飛び交っている。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

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