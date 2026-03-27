ドジャース・山本由伸（27）が日本時間27日、本拠地ドジャースタジアムでのダイヤモンドバックスとの開幕戦に登板。昨季のカブスとの日本開幕戦に次いで2年連続で大役を任された。

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山本は昨季のワールドシリーズ（WS）に中0日でマウンドに上がるなど、計3試合で3勝をマーク。球団史上初のWS連覇に貢献し、MVPに選ばれた。心身ともハードなポストシーズンを過ごした上に、侍ジャパンのエースとしてWBCに出場。1次ラウンドの台湾戦、準々決勝のベネズエラ戦の2試合に登板した。

オフは、ほぼ無休で自主トレに励み、WBCに向けて急ピッチでの調整を強いられた。レギュラーシーズンでの反動を懸念する声があるものの、山本に限っては心配なさそうだ。一昨年は韓国、昨年は日本と、通常より早めの開幕カードに備えた。急ピッチでの調整には慣れている。

そもそも山本は、専属トレーナーを務める矢田修氏が「僕のところに来ている選手は、春に芽が出て、夏に花が咲いて、秋に実がなって、冬に根を伸ばす。実を結ぶのは（ポストシーズンが行われる）秋なんです」と話す通り、長丁場のシーズンを見据えたペース配分を念頭に置いている。

メジャー屈指の戦力を有するド軍が目指すのはポストシーズン進出ではなく、リーグ優勝、WS制覇だ。シーズンを通しコンスタントに結果を残すに越したことはないが、エースである以上、レギュラーシーズン終盤からポストシーズンでのパフォーマンスが一層、求められるからだ。

本人もそれを理解している。WSでフル稼働した昨季の経験を踏まえ、今季はあえてスロースタートで臨むという。

今季のド軍はヤンキース（3度）、アスレチックスに次ぐ史上3球団目（5度目）のWS3ピート（3連覇）がかかる。 山本がシーズンを追うごとに調子を上げ、終盤にエンジン全開で本領を発揮すれば、球団史上初の3連覇にグッと近づく。

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ところで、佐々木朗希はオープン戦で防御率15.58とズタボロにもかかわらず、なぜ開幕ローテ入りしているのか。米国では佐々木やドジャースに対する批判が噴出。「過保護すぎる起用の裏に何らかの思惑があるのでは」との憶測まで飛び交っている。いったいどういうことか。いま、何が起きているのか。

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