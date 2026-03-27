アニメ『とある暗部の少女共棲』今秋放送決定 緊迫感あふれるティザーPV公開
TVアニメ『とある暗部の少女共棲（アイテム）』が今秋放送されることが決定。超能力が炸裂する、緊迫感あふれるティザーPVとメイン5人のキャラクターの設定画が公開された。
【動画】アニメ『とある暗部の少女共棲』緊迫感あふれるティザーPV
『とある暗部の少女共棲』(著／鎌池和馬・イラスト／ニリツ）は、数々のメディアミックスを誇る学園異能バトルの金字塔、シリーズ累計3100万部突破のエンタテインメントノベル『とある魔術の禁書目録（インデックス）』（著／鎌池和馬・イラスト／はいむらきよたか）を中心とする『とある』シリーズのスピンオフ作品。
総人口230万人、その約8割を学生が占める学園都市。この度解禁されたのは、学園都市の平和な日常の裏側に潜む『暗部』の緊迫した空気感の中、物語の中心となる少女たちの日常と、その裏にある過酷な任務の片鱗が映し出されたティザーPVだ。
「別にこの仕事、嫌いじゃないですし」と言い放つ絹旗最愛（CV：赤崎千夏）のひょうひょうとした態度とは裏腹に、俊敏な動きで銃弾をも制圧する姿や、可愛らしい見た目とは相反して「今日は厄日ってわけよ」と華麗な回し蹴りで立ち回るフレンダ＝セイヴェルン（CV：内田真礼）の戦闘シーンが映し出されている。
また、「私は⻨野の居るところに居るかな」と静かに語る滝壺理后（CV：洲崎綾）の存在感、「上からの依頼じゃなくてもぶち殺したくなる」と強硬姿勢を見せるリーダー・⻨野沈利（CV：小清水亜美）の鋭い眼差しと、圧倒的な力を感じさせる迫力満点のアクションが次々と展開。4人それぞれの「日常」と「激闘」が交錯する中、映像最後には震える声で、「は、はなの、華野超美です…」と怯えながら涙を浮かべる華野超美の姿が映し出される。
さらに、本作を彩る楽曲を担当するのは、これまでの『とある』シリーズでもお馴染みの井内舞子。デジタルでソリッドなサウンドが、少女たちが身を投じる暗部の殺伐とした空気感と、スタイリッシュなアクションに見事に融合し、映像の緊迫感をより一層引き立てている。学園都市の闇を生き抜く少女たちが織りなす、新たな物語に注目だ。
※赤崎千夏の「崎」は「たつさき」が正式表記。
TVアニメ『とある暗部の少女共棲』は今秋放送。
【動画】アニメ『とある暗部の少女共棲』緊迫感あふれるティザーPV
『とある暗部の少女共棲』(著／鎌池和馬・イラスト／ニリツ）は、数々のメディアミックスを誇る学園異能バトルの金字塔、シリーズ累計3100万部突破のエンタテインメントノベル『とある魔術の禁書目録（インデックス）』（著／鎌池和馬・イラスト／はいむらきよたか）を中心とする『とある』シリーズのスピンオフ作品。
「別にこの仕事、嫌いじゃないですし」と言い放つ絹旗最愛（CV：赤崎千夏）のひょうひょうとした態度とは裏腹に、俊敏な動きで銃弾をも制圧する姿や、可愛らしい見た目とは相反して「今日は厄日ってわけよ」と華麗な回し蹴りで立ち回るフレンダ＝セイヴェルン（CV：内田真礼）の戦闘シーンが映し出されている。
また、「私は⻨野の居るところに居るかな」と静かに語る滝壺理后（CV：洲崎綾）の存在感、「上からの依頼じゃなくてもぶち殺したくなる」と強硬姿勢を見せるリーダー・⻨野沈利（CV：小清水亜美）の鋭い眼差しと、圧倒的な力を感じさせる迫力満点のアクションが次々と展開。4人それぞれの「日常」と「激闘」が交錯する中、映像最後には震える声で、「は、はなの、華野超美です…」と怯えながら涙を浮かべる華野超美の姿が映し出される。
さらに、本作を彩る楽曲を担当するのは、これまでの『とある』シリーズでもお馴染みの井内舞子。デジタルでソリッドなサウンドが、少女たちが身を投じる暗部の殺伐とした空気感と、スタイリッシュなアクションに見事に融合し、映像の緊迫感をより一層引き立てている。学園都市の闇を生き抜く少女たちが織りなす、新たな物語に注目だ。
※赤崎千夏の「崎」は「たつさき」が正式表記。
TVアニメ『とある暗部の少女共棲』は今秋放送。