様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニー映画の『ズートピア』名シーンを飾る「ファイナルフレーム」をデザインしたタンブラーが登場。

持ち運びに便利なストラップとこぼれにくいフタを備えた480mlタンブラーが、毎日のカフェタイムや水分補給を快適にしてくれるドリンクウェアです☆

スケーター ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』STEM5 イージータンブラー480ml ズートピア／ファイナルフレーム

価格：3,080円（税込）

品番：STEM5 POS：4973307725180

サイズ：約90.7×98.2×188mm

容量：480ml

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、大人気ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の”ファイナルフレーム”をデザインした「イージータンブラー480ml」が登場。

「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」をはじめとするキャラクターたちの思い出の写真をコラージュしたようなデザインが使用されています。

持ち運びに便利なストラップ付きで、オフィスからアウトドアまで幅広いシーンで快適に使用できるドリンクウェアです。

本体には「ジュディ・ホップス」や「ニック・ワイルド」はもちろん、「フラッシュ」や「クロウハウザー」、「フィニック」といった個性豊かなキャラクターたちがポラロイド写真風にレイアウト。

作品の世界観を日常の中でいつでも楽しむことができます。

機能面では、持ち運びに特化した工夫が施されているのもポイント。

手首に掛けられる専用のストラップが付属されているため、両手が塞がっている時でも落としにくく、安全に持ち運ぶことが可能です。

また、飲み口にはしっかりと閉まるフタが採用されているため、移動中のこぼれを防ぎます。

容量は480mlと大きめのサイズでありながら、すっきりとした形状なのも魅力の一つ。

車のドリンクホルダーにも収まりやすいため、ドライブやお出かけの際にも便利に活用できます。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の思い出のシーンを持ち歩くことができる、便利なストラップ付きイージータンブラー。

スケーターの「STEM5 イージータンブラー480ml ズートピア／ファイナルフレーム」は、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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