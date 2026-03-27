女優の小泉今日子（60）が26日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。愛車について語った。

1月3日に放送された飯島直子との韓国2人旅の未公開映像を公開。飯島はソウル市内の居酒屋で、「今車、あの子修理ですか」と小泉の愛車について質問した。

小泉の愛車はクラシックカーだと紹介され、「そう。あの子何か車検もあって。しかも何かバッテリーがすぐ上がっちゃって」と回答。「新しいのに乗せ替えたんだけど、地方公演から帰ってきたらまたもう（エンジンが）かかんないから、放電してるのかなって思って調べてもらっている」と続けた。

飯島は「可愛いですね、あの車、でも。似合ってます」と称賛。小泉は車を預けている間、代車がなく仕事で出かける必要があったために何日かレンタカーを借りたとし「国産の車とかで、ちょっと興味があった車種とか」に乗ったという。

すると「やっぱり最新のは“センターラインはみ出しましたよ”とか」とアシストしてくれるために「うれしかったんです」とポツリ。「なんて素敵なアシスタントなのって。自分でドラマの時とかも運転して行くから、こんな人欲しいって思いました」としみじみと話した。

「古い車だと、全部セルフじゃん。めちゃくちゃ親切じゃん、と思って」と声を弾ませ、「もし次に、もう60になるから、もうすぐ。60を超えてまだそれでも映画とかドラマの撮影で毎日どっかに通わないといけないってことになったら、絶対車を買い替えようと思いました。もしくはもう1台持てるか」と決意を明かした。

飯島が「そうしてください」「ナビも最高なんですよ」と続けると、小泉は「私の車なんて着いてるけどナビ、ほとんど使えないから携帯で見て行くんですよ」と話した。飯島は「クラシックカーはカッコいいけど、大変さはありますよね。今日子さん、たくさん現場に行くんで、新しい車買ってください」と勧めていた。