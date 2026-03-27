静岡銀行を傘下に持つしずおかフィナンシャルグループと名古屋銀行が、経営統合に向けて基本合意しました。実現すれば、総資産22兆円規模の地銀グループが誕生します。

【写真を見る】しずおかFGと名古屋銀行 2028年めどに経営統合へ 総資産22兆円規模の地銀グループに

静岡県から首都圏を中心に展開するしずおかフィナンシャルグループと、愛知県を基盤とする名古屋銀行は、経営統合に向けた検討を進めていくことで27日、基本合意しました。

実現すれば総資産22兆円規模の地銀グループ誕生

再来年をめどに、しずおかフィナンシャルグループの傘下に、名古屋銀行が入る方向で調整しています。

去年末時点の連結総資産は、しずおかフィナンシャルグループが15兆8000億円あまり。名古屋銀行は6兆2000億円あまりで、経営統合が実現すれば、あわせて約22兆円規模の地方銀行グループが誕生します。

静岡銀行と名古屋銀行は2022年に業務提携していて、経営統合でさらに再編を進める方針です。両トップは、27日午後4時半から都内で会見します。