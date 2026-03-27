「選抜高校野球・準々決勝、智弁学園１２−８花咲徳栄」（２７日、甲子園球場）

花咲徳栄が二回までに大量８点リードを奪うも２桁失点で逆転負け。センバツ史上最大の逆転負けに選手たちはぼうぜんと立ち尽くした。

智弁学園が昨秋の公式戦で登板機会がなかった田川を先発マウンドに上げてきたが、冷静に対処した。１死から連続四球と安打で１死満塁の好機を作ると、奥野が先制適時打を放った。さらに押し出し四球を選んで田川を降板に追い込むと、遊撃への２点内野安打などで一気に６点を奪った。

さらに二回にも２点を追加し、最大８点までリードを広げた花咲徳栄。だがここから投手陣が踏ん張れず、二回から六回まで毎回の１２失点。五回には８点差をひっくり返されての逆転を許し、センバツ史上最大の逆転劇を引き起こしてしまった。

勝てば初の４強進出だった花咲徳栄。岩井監督は「甲子園は甘くないと勉強させていただきました」と語り、「甲子園は流れがきたら止められないところ。選手は声を出してよくやってくれたが、なかなかそれだけでは止められなかった。舞台が大きくなればなるほど、流れが変われば大きくなる」と振り返った。まさかの展開となり、準々決勝で姿を消した。