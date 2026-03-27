「ガルアワ」スペシャルステージ3作品決定 月9「サバ缶、宇宙へ行く」・「今日好き」など【GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER】
【モデルプレス＝2026/03/27】4月18日に東京・代々木第一体育館にて開催されるファッション＆音楽イベント『Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER』より、スペシャルコンテンツが発表。また、山下美月ら追加出演者も決定した。
【写真】「GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」スペシャルステージは？
4月13日にスタートするフジテレビの新・月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』スペシャルステージが決定。本作は、2022年の出版後に大きな注目を集めた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』を原案とし、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナルストーリー。地上波連続ドラマ初主演となる北村匠海演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに併走する中で、自身も成長していく軌跡を描いた月9枠で15年ぶりの学園ドラマとなる。
また、2026年夏に公開予定の映画『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』スペシャルステージが決定。『月刊少年エース』にて長期連載中の吉崎観音による漫画『ケロロ軍曹』は、地球を侵略にやってきた宇宙人であるケロロやその仲間たちと、そこで出会うことになる地球人たちとの交流を描き、侵略しにきたと思えばひょんなことから居候するようなヘッポコっぷりなど、親しみやすいキャラクターと怒涛のギャグ＆コメディ展開で、幅広い人気を獲得している。2010年以来16年ぶりの劇場版となる本作では、ケロロ小隊一行が全国各地で勃発する摩訶不思議な現象の数々に直面しながら、侵略者のプライドをかけて立ち上がる『ケロロ軍曹』史上最大スケールの戦いが描かれている。
さらに、ABEMA開局10周年を記念して、『今日好き』とGirlsAwardによる『今日、好きになりました。』スペシャルステージも決定。ABEMAで放送中の本番組は、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティーショー。Z世代を中心に爆発的人気を誇る『今日好き』ステージには、『卒業編2026』の参加メンバーに加え、過去シーズンの成立カップルが登場。スペシャルステージの出演者は、当日までのお楽しみとなる。
ランウェイを彩るモデル・ゲストには、雑誌『non-no』で専属モデルを務める林芽亜里、2024年のGirlsAward以来1年半ぶりの大型ファッションショー出演となるファーストサマーウイカ、乃木坂46卒業後も多方面で活躍を続ける山下美月、数々の話題作に出演するイケメン俳優・岩瀬洋志、奥野壮、『今日好き』で話題の内田金吾が決定。
また、アーティストとして出演が決定している超特急の志村秀哉、森次政裕によるコンビ・チャーはん、船津稜雅、村田祐基、MAZZELのNAOYAが登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
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◆「サバ缶、宇宙へ行く」などスペシャルステージ決定
4月13日にスタートするフジテレビの新・月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』スペシャルステージが決定。本作は、2022年の出版後に大きな注目を集めた書籍『さばの缶づめ、宇宙へいく』を原案とし、福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにしたオリジナルストーリー。地上波連続ドラマ初主演となる北村匠海演じる新米高校教師の主人公が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに併走する中で、自身も成長していく軌跡を描いた月9枠で15年ぶりの学園ドラマとなる。
さらに、ABEMA開局10周年を記念して、『今日好き』とGirlsAwardによる『今日、好きになりました。』スペシャルステージも決定。ABEMAで放送中の本番組は、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の“恋”と“青春”を追いかける恋愛リアリティーショー。Z世代を中心に爆発的人気を誇る『今日好き』ステージには、『卒業編2026』の参加メンバーに加え、過去シーズンの成立カップルが登場。スペシャルステージの出演者は、当日までのお楽しみとなる。
◆山下美月・岩瀬洋志・奥野壮らも出演決定
ランウェイを彩るモデル・ゲストには、雑誌『non-no』で専属モデルを務める林芽亜里、2024年のGirlsAward以来1年半ぶりの大型ファッションショー出演となるファーストサマーウイカ、乃木坂46卒業後も多方面で活躍を続ける山下美月、数々の話題作に出演するイケメン俳優・岩瀬洋志、奥野壮、『今日好き』で話題の内田金吾が決定。
また、アーティストとして出演が決定している超特急の志村秀哉、森次政裕によるコンビ・チャーはん、船津稜雅、村田祐基、MAZZELのNAOYAが登場し、会場を盛り上げる。（modelpress編集部）
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