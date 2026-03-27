KEY TO LIT、とにかく明るい安村、ぱーてぃーちゃん・信子、4月からフジの昼に登場 『ぽかぽか』新レギュラーが決定
フジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：55）の新レギュラーに、とにかく明るい安村、KEY TO LIT、ぱーてぃーちゃん・信子の3組が決定した。
【写真】かっこよすぎ！和装姿で鋭い視線のKEY TO LIT
まず水曜日の新レギュラーメンバーとして4月1日より登場するのが、お笑い芸人のとにかく明るい安村。各局のテレビバラエティーはもちろん、海外のオーディション番組に出場して注目を集めるなど、今や世界を股にかけて活躍中の安村だが、そもそも十八番のネタ「安心してください、はいてますよ」が世間に知られるようになったのは、実は『バイキング』（2014年４月〜2020年９月）のお笑いコーナーに出演したこともきっかけのひとつ。
これを機に、安村は同番組にたびたび出演するようになり、それが後の大ブレイクにつながったのだ。今回、久しぶりに“フジテレビお昼の生放送”に登場する安村。その“とにかく明るい”おおらかな笑顔で、番組を楽しく盛り上げてくれること間違いなしだ。
木曜日の新レギュラーメンバーは、5人組アイドルグループ・KEY TO LIT。岩崎大昇（※崎＝たつさき）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光のメンバー５人が週替わりで出演する。初登場となる4月2日は、井上、猪狩の2人が出演予定だ。
2025年2月に結成、同年秋には早くも全国アリーナツアーを行ったKEY TO LITだが、2025年10月20日に『ぽかぽか』の生放送にゲスト出演し、“グループ５人全員でバラエティー初出演”を果たしたことでも大きな話題に。この日の生放送では、それぞれの特技を披露したり、岩崎が「牛肉ぴったんこチャレンジ」でお持ち帰りに成功したりと、大車輪の活躍を繰り広げた5人。今後レギュラーメンバーとしてどんな立ち回りを見せてくれるのか。
そして金曜日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が新たに加入。4月3日より出演する。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』など、フジテレビのバラエティー番組に多数出演している信子は、『ぽかぽか』には2025年８月28日、俳優の吉瀬美智子をゲストに迎えての「ぽいぽいトーク」にパネラーの１人として出演。吉瀬の大ファンだという信子は終始大興奮で、最後は吉瀬と仲良く２ショットを撮影し、会場を大いに沸かせたのだった。
レギュラー加入後も、インパクトのあるギャル風のビジュアルと言葉遣い、話すと一気に距離が縮まるような人懐っこさを武器に、『ぽかぽか』という番組にどんな新しい風を吹き込んでくれるのか要注目だ。
【写真】かっこよすぎ！和装姿で鋭い視線のKEY TO LIT
まず水曜日の新レギュラーメンバーとして4月1日より登場するのが、お笑い芸人のとにかく明るい安村。各局のテレビバラエティーはもちろん、海外のオーディション番組に出場して注目を集めるなど、今や世界を股にかけて活躍中の安村だが、そもそも十八番のネタ「安心してください、はいてますよ」が世間に知られるようになったのは、実は『バイキング』（2014年４月〜2020年９月）のお笑いコーナーに出演したこともきっかけのひとつ。
木曜日の新レギュラーメンバーは、5人組アイドルグループ・KEY TO LIT。岩崎大昇（※崎＝たつさき）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩蒼弥、佐々木大光のメンバー５人が週替わりで出演する。初登場となる4月2日は、井上、猪狩の2人が出演予定だ。
2025年2月に結成、同年秋には早くも全国アリーナツアーを行ったKEY TO LITだが、2025年10月20日に『ぽかぽか』の生放送にゲスト出演し、“グループ５人全員でバラエティー初出演”を果たしたことでも大きな話題に。この日の生放送では、それぞれの特技を披露したり、岩崎が「牛肉ぴったんこチャレンジ」でお持ち帰りに成功したりと、大車輪の活躍を繰り広げた5人。今後レギュラーメンバーとしてどんな立ち回りを見せてくれるのか。
そして金曜日は、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子が新たに加入。4月3日より出演する。『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』など、フジテレビのバラエティー番組に多数出演している信子は、『ぽかぽか』には2025年８月28日、俳優の吉瀬美智子をゲストに迎えての「ぽいぽいトーク」にパネラーの１人として出演。吉瀬の大ファンだという信子は終始大興奮で、最後は吉瀬と仲良く２ショットを撮影し、会場を大いに沸かせたのだった。
レギュラー加入後も、インパクトのあるギャル風のビジュアルと言葉遣い、話すと一気に距離が縮まるような人懐っこさを武器に、『ぽかぽか』という番組にどんな新しい風を吹き込んでくれるのか要注目だ。