【ひらがなクイズ】1分で解けたらすごい！ 共通するひらがな2文字は？ ヒントは「お祝いの食事」
4つの言葉の中に隠れた「共通パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、お祝いに欠かせない伝統的な食事から、物理的・心理的な距離を作る言葉、さらに社会的な不正を明るみに出す用語まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
せ□□ん
ひ□□なす
□□だ
て□□つ
ヒント：おめでたい席で食べられる、赤く染まったご飯といえば？
答えを見る
↓
↓
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▼解説
せきはん（赤飯）
ひきはなす（引き離す）
きはだ（木肌）
てきはつ（摘発）
喜びを分かち合う「赤飯（せきはん）」、境界を鮮明にする「引き離す（ひきはなす）」、素材の質感を伝える「木肌（きはだ）」、そして正義を問う「摘発（てきはつ）」。温かな伝統食から、冷徹なまでの厳しさを持つ社会用語まで、極端な振り幅を持つ言葉たちが共通の響きで貫かれました。正解を知った瞬間に、相反するイメージが鮮やかに結びつくような、知的で不思議な感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したもの
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お祝いに欠かせない伝統的な食事から、物理的・心理的な距離を作る言葉、さらに社会的な不正を明るみに出す用語まで、4つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
ひ□□なす
□□だ
て□□つ
ヒント：おめでたい席で食べられる、赤く染まったご飯といえば？
答えを見る
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正解：きは正解は「きは」でした。
▼解説
せきはん（赤飯）
ひきはなす（引き離す）
きはだ（木肌）
てきはつ（摘発）
喜びを分かち合う「赤飯（せきはん）」、境界を鮮明にする「引き離す（ひきはなす）」、素材の質感を伝える「木肌（きはだ）」、そして正義を問う「摘発（てきはつ）」。温かな伝統食から、冷徹なまでの厳しさを持つ社会用語まで、極端な振り幅を持つ言葉たちが共通の響きで貫かれました。正解を知った瞬間に、相反するイメージが鮮やかに結びつくような、知的で不思議な感覚を楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したもの
(文:All About ニュース編集部)