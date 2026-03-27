コナミデジタルエンタテインメントは、KONAMI eスポーツ学院において、2027年度入校生より新たに「ストリーマークラス」を設けることを発表した。

【画像あり】カリキュラムや授業の様子

KONAMI eスポーツ学院は、第一学院高等学校eスポーツコースとしての学びを3年間提供するサポート校だ。これまで「プロゲーマークラス」「総合eスポーツクラス」の2クラスを展開してきたが、2027年度入校生からは2年次の選択科目として「ストリーマークラス」が加わる。

新設の「ストリーマークラス」では、ライブ配信、YouTube、Twitch運用、SNSブランディングを軸に、配信戦略や実況スキル、クリップ編集、ライティング、分析の基礎まで、配信者に必要なスキルを段階的に習得するカリキュラムを提供する。

1年次ではゲームの実技授業を中心に、ITリテラシーやデジタルツールの活用など幅広い分野を学ぶ座学カリキュラムを受講する。

あわせて、KONAMI eスポーツ学院が毎年2月に学内で開催している「合同トライアウト」についても拡充が発表された。

提携するプロeスポーツチームが生徒の実力や熱意を総合的に審査する同トライアウトでは、従来の「プレーヤー部門」「スペシャリスト部門」に加え、新たに「ストリーマー部門」を開設する。合格者は一定期間練習生としてチームに所属し、特別なプログラムを体験できる。

また、KONAMI本社ビルではオープンスクールが開催されている。4月29日には、ホリプロデジタルエンタテインメント所属のストリーマー・まおを招いたスペシャルオープンスクールを実施予定。

オープンスクールの今後の開催スケジュールは以下の通り。

・4月11日（土）：BLAZE観戦オープンスクール・4月29日（水・祝）：まお来校『FORTNITE』体験・5月9日（土）：体験授業（『FORTNITE』）・5月17日（日）：体験授業（FPS）・5月31日（日）：体験授業（動画編集）

（文＝リアルサウンドテック編集部）