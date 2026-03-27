TBS南後杏子アナ、新連載「となりのなんごちゃん」スタート「わくわくが募っています」
TBSの南後杏子アナウンサーが、27日発売のエンタメ誌『B.L.T.』2026年5月号（東京ニュース通信社で新連載「となりのなんごちゃん」をスタートする。
【写真たくさん】『好きな女性アナウンサー』初ランクインに驚く南後杏子アナと、泣いて喜ぶ田村真子アナ
南後アナといえば、入社3年目にして、朝の情報番組『THE TIME,』や『王様のブランチ』などTBSの看板番組を多く担当し、“なんごちゃん”の愛称で視聴者から支持を集めている。さらに昨年12月に発表された「好きな女性アナウンサーランキング」では、初登場7位にランクインするなど、今後さらなる活躍が期待されている。
今回新たに始まる連載のタイトルは「となりのなんごちゃん」。隣にいる距離感の人にしか見せないような素の南後アナの姿を連載で見せていきたいという意図から、このタイトルに決定。いつも落ち着いていて、泰然自若なイメージのある南後アナの“隙”を切り取り、本人執筆の文章とともに掲載する。初回は、本人たっての希望で大型犬と触れ合える犬カフェへ。大きな犬たちの一挙手一投足にコロコロと変わる南後アナの表情に注目だ。
■南後杏子アナウンサーコメント
連載のお話をいただいたときはとても驚きましたが、自分のことを発信するのがちょっぴり苦手な私にとって、このような場をいただけたことはとてもありがたく、贅沢に感じています。
いまだにむずがゆさはあるのですが、タイトルや内容などをB.L.T.の皆さんと考えていく中で、自分らしく、好きを広げ、深めていけたらなとわくわくが募っています。
写真と文章という普段の仕事とは違う方法ではありますが、手に取ってくださる皆さまに楽しんでいただけるように頑張ります！
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南後アナといえば、入社3年目にして、朝の情報番組『THE TIME,』や『王様のブランチ』などTBSの看板番組を多く担当し、“なんごちゃん”の愛称で視聴者から支持を集めている。さらに昨年12月に発表された「好きな女性アナウンサーランキング」では、初登場7位にランクインするなど、今後さらなる活躍が期待されている。
■南後杏子アナウンサーコメント
連載のお話をいただいたときはとても驚きましたが、自分のことを発信するのがちょっぴり苦手な私にとって、このような場をいただけたことはとてもありがたく、贅沢に感じています。
いまだにむずがゆさはあるのですが、タイトルや内容などをB.L.T.の皆さんと考えていく中で、自分らしく、好きを広げ、深めていけたらなとわくわくが募っています。
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