◆米大リーグ ドジャース８―２ダイヤモンドバックス（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２７）が２６日（日本時間２７日）、今季のレギュラーシーズン開幕戦となる本拠地・ダイヤモンドバックス戦に先発し、６回５安打２失点。９５球を投げて無四死球、６奪三振と好投し、日本人投手では初の２年連続開幕白星を挙げた。

「５番・捕手」でフル出場したスミスは、４打数２安打１本塁打３打点と、頼もしく山本を援護した。リードした山本の投球について「今夜は良かったと思う。本塁打で２点を失いはしたが、全体としては実に見事な６イニングを投げ、我々を試合に踏みとどまらせてくれた。そして良い勝利だった」とたたえた。

チームとしてはワールドシリーズ（ＷＳ）３連覇を狙う今季。昨季のＷＳでＭＶＰに輝いた背番号１８は日本人初のサイ・ヤング賞も期待される。山本は試合後、「高さだったりコースだったり、うまく投げられてなかったので、そこは次までに修正したいなと。シーズンの一発目なので（勝てて）ホッとする気持ちはありますけど、これからも頑張りたいと思います」と気を引き締め直していた。