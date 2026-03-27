歌手の嘉門タツオが２７日、大阪市内で毎年恒例の公演「嘉門タツオ２０２６春明るい未来へギャハハハハ！」大阪公演（４月５日・なんばＨａｔｃｈ）に向けた取材会を行った。

高市早苗首相とも知り合いの間柄で、ＹｏｕＴｕｂｅで「ゆけ！ ゆけ！ 高市早苗！！」をアップしている。「総理になられてからは向こうも忙しいので、ショートメッセージとかでやりとりしています。たまたま大分にプライベートで行っている時に選挙の応援演説されているのを見て、感想とか書くとわりとすぐお返事いただきました」と笑顔をのぞかせた。

忙しい首相に「ちゃんと食べてますか？」と送ると、「冷凍の豚まんで生きてます」って返ってきたこともあるそう。今回の公演でも、米国のトランプ大統領とのやりとりも含めた時事ネタとして、ブラッシュアップしたものを披露予定で「高市さんの政治理念はブレもないですし、世代的にも僕は歌でどうできるかですし、彼女は国を動かすという意味で大きな舵取りが今できてるんじゃないかと全面的に信頼をしています」と語った。