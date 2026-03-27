ニンニン（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/27】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のニンニン（NINGNING）が3月22日、自身のInstagramを更新。へそ出しコーディネート姿を公開し、話題を呼んでいる。

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◆aespaニンニン、美しいウエスト際立つ私服ショット公開


ニンニンは、引き締まった美しいウエストが際立つブラトップとローライズのボトムスにファー付きのロングコート、サングラスを合わせた姿を複数枚投稿。視線を落としたポージングでスタイリッシュな、存在感のあるビジュアルとなっている。

◆ニンニンの投稿に反響


この投稿には「カッコ良すぎる」「レベチ」「美しいです」「破壊力すごい」「着こなせるのすごい」「次元が違う美しさ」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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