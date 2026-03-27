◇ナ・リーグ ドジャース8─2ダイヤモンドバックス（2026年3月26日 ロサンゼルス）

ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎え、投打がかみ合い逆転勝利で白星発進。3連覇に向けて好スタートを切った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）は大谷翔平投手（31）が贈った腕時計に言及した。

大谷は開幕戦を迎え、ワールドシリーズ3連覇を目指す仲間達に粋な贈り物を用意。ロッカーにグランドセイコーの現地報道によると4000ドル（約64万円）の高級時計を入れたギフトバッグを置き、カードに「Happy Opening Day!! Three-peat!! Shohei Ohtani」とメッセージを添えた。

受け取ったロハスが「クラブハウスの仲間たち全員にとって特別なものだ。この時計は一生大切にする」と喜べば、T・ヘルナンデスも「とても意味のあること。翔平はこのチームにとって大きな存在だ。良い人間であり、良いチームメートであり、素晴らしい人物だ。常に周りの選手のことを考えていて、みんなを喜ばせようとしている」と感謝した。

試合後、ロバーツ監督も「自分も受け取った。彼は非常に寛大で思いやりがある」と目を細め「加入して3年目だが、毎年開幕戦でチームにプレゼントをしている。本当に思慮深い行動である」と人間性を絶賛した。

指揮官も全選手にウイスキーボトル2本を贈っている。