「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２７日正午現在で、三菱地所<8802.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



２７日の東証プライム市場で、菱地所が続落。国土交通省が１７日に発表した２６年１月１日時点の公示地価は、全用途の全国平均が前年比で２．８％上昇した。５年連続でのプラスとなり、伸び率はバブル期以降で最大だった。同社は都心部を中心に土地やオフィスビルを保有し、地価上昇は追い風となる。ただ、金利上昇は有利子負債の大きな大手不動産会社にとって金利負担増となり、マイナス面もある。強弱観はあるものの、株価は昨年には大幅高を演じ、今年２月に５４０７円の最高値をつけ、その後は調整色を濃くしている。市場には、反発局面では戻り売りが出てくることが警戒されている。



出所：MINKABU PRESS