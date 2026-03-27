「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２７日午後１時現在でソフトバンクグループ<9984.T>が「買い予想数上昇」５位となっている。



ソフトバンクＧは４連騰、今週２３日に株式分割後の安値である３３６５円まで売り込まれたが、その後は着実に買いが流入し底値離脱の動きをみせている。英半導体設計アーム・ホールディングス＜ARM＞が、自社製のデータセンター向け半導体を開発したと発表したことを受け、２５日に株価水準を急速に切り上げた経緯があり、その親会社であるソフトバンクＧの株価も刺激される形となっている。もっとも、ソフトバンクＧは個人投資家の人気を反映して信用買い残が高水準に膨らんでおり、上値では戻り売りを浴びやすい需給事情がある。きょうも一時４０００円台に乗せる場面があったが、その後は再び３９００円台に押し返されている。信用買い残の整理進捗が上昇トレンド復活のカギを握る。



出所：MINKABU PRESS