橋本総業ホールディングス<7570.T>が反発している。この日、アイナボホールディングス<7539.T>と経営統合に関する検討を開始すると発表しており、好材料視されている。



両社はともに住宅設備機器の販売などを手掛けているが、互いの強みである「管材・設備流通」と「内外装・住宅設備領域における販売・施工機能」を融合させることで、商材・販路の補完関係を構築し、住環境インフラにおける総合的な競争力を強化することが狙い。経営統合や具体的な方法、統合比率、新会社の名称・所在地などの詳細については、今後協議するとしている。



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出所：MINKABU PRESS